Haberler Gündem Haberleri Gelecek Partili 35 isim AK Parti'ye geçti

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 09:06 Son Güncelleme: 09 Nisan 2026 09:07 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ecevit Anuş’un da aralarında bulunduğu 35 kişi istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Düzenlenen törende ayrıca Büyükçiftlik beldesinden aileleriyle birlikte toplam 390 kişinin daha partiye geçtiği açıklandı.