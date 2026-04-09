Başkan Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti: Ankara sokaklarında gönül köprüsü kuruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın tarihi ve köklü dokusuyla bilinen Çankaya ilçesindeki Saraçoğlu Mahallesi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bir kafede gençlerin arasına karışan, vatandaşlarla kucaklaşan Erdoğan, samimi sohbetleri ve çocuklara olan yakın ilgisiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Başkent sokaklarında heyecan uyandıran bu buluşmada, renkli kareler ve sıcak diyaloglar hafızalara kazındı.

GENÇLERİN ERDOĞAN SEVGİSİ SOKAKLARA TAŞTI Ankara'nın kalbi Çankaya'da, Saraçoğlu Mahallesi'nin modernleşen yüzüyle uyumlu sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Erdoğan, ilk olarak kafe çalışanlarıyla selamlaştı. Çalışanların hal ve hatırını soran Erdoğan, kafede bulunan gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gençlerin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Başkan Erdoğan, samimi bir sohbet ortamı oluşturdu. Kafeye girdiği anda çevresini saran vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan, "Hayırlı akşamlar," ifadelerini kullanarak başkentlilerle ilk selamlaşmasını gerçekleştirdi. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ KAFE ZİYARETİ MİNİKLERE HARÇLIK, BEBEKLERE SEVGİ DOLU İLGİ Ziyaretin en renkli ve duygusal anları ise Başkan Erdoğan'ın bebeklerle ve çocuklarla olan iletişimi sırasında yaşandı. Kucağına aldığı bebekleri bir süre seven ve aileleriyle yakından ilgilenen Erdoğan, ailelerin taleplerini ve hatırlarını sordu. Çocukları da ihmal etmeyen Başkan Erdoğan, yanına gelen miniklere harçlık vererek onların sevinçlerine ortak oldu. Bir vatandaşın bölgenin yeni hali hakkındaki memnuniyetine karşılık olarak buluşmada, "Ankara'nın sembolü oldu burası," değerlendirmesi yapılarak mahallenin önemine dikkat çekildi.