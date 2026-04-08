Aksaray’da tur otobüsü devrildi: 19 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ankara-Niğde Otoyolu’nda meydana gelen kazada tur otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Aksaray'da Ankara-Niğde Otoyolu Alayhan Gişeleri yakınlarında tur otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü, Ankara-Niğde Otoyolu Alayhan Gişeleri civarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralanırken, yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.