Bursa'daki yolsuzluk skandalında gelişme: Tutuklu sayısı 35 oldu

Bursa’da "çıkar amaçlı suç örgütü lideri" olduğu iddia edilen Mustafa Bozbey’in de yer aldığı soruşturmada, Başsavcılığın itirazı üzerine, daha önce serbest bırakılan 5 kişi daha tutuklandı. Böylece dosya kapsamında 35 şüpheli tutuklandı, 2 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; 31.03.2026 tarihinde , Bursa merkezli toplam 5 ilde, suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay ERDEM'in de (Tutuklu) bulunduğu toplam 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

5 ŞÜPHELİ İÇİN DAHA TUTUKLAMA KARARI

31.03.2026 tarihinde 30 şüpheli tutuklanmış olup bir kısım şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılanlara yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, Bursa 6. Sulh Ceza Mahkemesinin 07.04.2026 tarihli kararı ile 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, anılan şüpheliler yakalandı.

Dosya kapsamında 07.04.2026 tarihi itibariyle;

-35 şüpheli tutuklandı

-28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi

-2 kişi savcılık ve mahkeme tarafından doğrudan serbest bırakıldı

-2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor