MHP'de flaş karar: İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedildi

MHP'li Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.