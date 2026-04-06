Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda savaşın gidişatını ve diğer gelişmeleri ele aldı.

KRİTİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bölgedeki tansiyonu düşürmek adına Türkiye'nin hamlelerini aktaran A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Türkiye'nin İsrail-İran savaşının son bulması için diplomasi trafiği devam ediyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın oldukça önemli bir temas trafiği var. Bugün önce ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile görüştü, daha sonrasındaysa İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ki bu görüşmede özellikle savaşın gidişatı görüşüldü diyebiliriz. Oldukça yoğun bir diplomasi trafiği olduğunu söyleyelim" ifadelerini kullandı.

MEVKİDAŞLARLA SICAK TEMAS VE STRATEJİK GÖRÜŞMELER

Bakan Fidan'ın bölgesel güçlerle olan diyaloğunu vurgulayan Kübra Bal, "Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları oldukça önemli. İslamabad'da Pakistan, Suudi Arabistan ve aynı zamanda Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti. İşte o görüşmeler, bugünkü görüşmeler aslında kabine toplantısında masaya yatırılıyor olacak" şeklinde konuştu.