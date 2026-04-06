Bir Türk gemisi daha Hürmüz Boğazı'ndan geçti: Bakanlık duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada 1 Türk gemisinin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca çıkış talebi bulunan gemi sayısının 8'e düştüğünü paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, bölgede bulunan Türk sahipli gemiler ile Türk denizcilerin durumunun anlık olarak takip edildiğini belirtti. BİR GEMİ DAHA HÜRMÜZ'DEN GEÇTİ Bakanlık ile Dışişleri Bakanlığı arasında yürütülen koordinasyon çalışmaları kapsamında, Irak'tan aldığı ham petrolü Malezya'ya taşıyan "Ocean Thunder" adlı Türk sahipli geminin, dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den çıkış yaptığı açıklandı.

ÇIKIŞ TALEBİ OLAN GEMİ SAYISI 8 Söz konusu geçişle birlikte, savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen toplam 3 Türk sahipli geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenle terk ettiği bildirildi. Ayrıca bu gelişmenin ardından bölgede bulunan Türk sahipli gemi sayısının 12'ye, çıkış talebinde bulunan gemi sayısının ise 8'e düştüğü ifade edildi.