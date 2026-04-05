Sınırları aşan teknoloji: 15 ülke Türk taktik İHA’larını seçti

Özgür Güleryüz, "KARGU bugüne kadar yaklaşık 15 ülkeye ihraç edildi. Sahada sürekli aktif bir şekilde kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere birçok ülkenin envanterinde kullanıldı. Aldığımız geri beslemelerle biz sürekli KARGU'yu iyileştirdik. Şu anda özellikle elektronik harbin çok yoğun olduğu, karıştırmanın yoğun olduğu birçok ortamda KARGU kullanıldı. KARGU, başarıyla 4 farklı kıtada; Avrupa da dahil olmak üzere görevini başarıyla yerine getiriyor. Anti-personel harp başlığı ile başlamıştık. Sonradan zırh delici mühimmat KARGU'ya entegre edildi. Ve bu sayede farklı hedef tiplerine göre operasyon geliştirme konusunda oldukça başarılı sonuçlar elde ettik" ifadelerini kullandı.

'ALPAGU, 2 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ'

Güleryüz, taktik İHA ailesinin en eski üyelerinden birinin de ALPAGU olduğunu söyleyerek, "ALPAGU, bir operatör tarafından çok kolay bir şekilde taşınabilir. Baktığınızda taşıma tüpüyle beraber 3 kilogramın altında bir ürün. Ve çok hızlı bir şekilde kurulumu gerçekleştirdikten sonra bir düğmeye bastığınızda ALPAGU artık havada. Üzerindeki görüntü işleme desteğiyle beraber size çok net görüntüler sunan ve bir hedef tespit ettiğinizde de buna bir saldırı gerçekleştirip imha edebilecek bir yetkinliğe sahip. O boyutta sabit kanatlı bir İHA platformu gerçekleştirmek çok kolay değil. ALPAGU'muz da Türk güvenlik güçlerimizin envanterinde. 2 farklı ülkeye ihracatı da gerçekleşti. İnşallah oradan elde ettiğimiz tecrübeleri sabit kanatlı İHA'lar konusunda da özellikle taktik seviyede yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

BOYGA'nın ise kendini imha etmeyen ama mühimmat bırakabilen bir yapıya sahip olduğunu söyleyen, Özgür Güleryüz, şöyle konuştu:

"Üzerindeki balistik kestirme algoritmasıyla beraber yüksek irtifalardan mühimmatı bıraktığında nereye isabet edebileceğini operatöre çok net bir şekilde sunabilen oldukça yetkin kamera sistemine, algoritmalara sahip ve bugüne kadar gerçekleştirilen testlerde de oldukça başarılı olmuş bir platform. BOYGA'nın da birden fazla ülkeye ihracatı gerçekleşti, sahada çok aktif bir şekilde kullanıldı ve elde ettiğimiz sonuçlar geri beslemeler oldukça pozitif. Mühimmat bırakan İHA konusunda da BOYGA ile beraber STM oldukça büyük bir yetkinlik kazanmış oldu. Özellikle son savaşlarda, insansız sistemler başta İHA olmak üzere sahada savaş alanında çok çok daha fazla kullanılmaya başladı ve maliyet etkin çözümleri oluşturabilmek kritik bir konu. BOYGA'da da ciddi bir pazar var. Özellikle çok farklı iklim şartlarında, çok farklı coğrafyalarda ürünlerimiz gerçekten kendilerini ispatladı. Şu anda ihracat görüşmeleri sürdürdüğümüz başka ülkeler de var."