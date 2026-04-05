Başkan Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı

Başkan Erdoğan Hristiyanların Paskalya Yortusu'na ilişkin kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajını verirken "Barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız." dedi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Paskalya Yortusu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusunu tebrik ediyorum. Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız. Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum."