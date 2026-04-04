Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan acı haber: Bir kahraman daha şehadete yürüdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda 30 Mart’ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Polis Memuru Seçkin Yalçın’ın beyin ölümü gerçekleşti. Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yalçın için Adalet Bakanı Akın Gürlek taziye mesajı yayımlayarak ailesine sabır diledi.

Polisleri taşıdığı öğrenilen 34 LHU 912 plakalı servis aracı ile 34 EYG 499 plakalı otomobil çarpıştı.

Servis minibüsü bariyerlere çarparak durabilirken, otomobil refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1 polis şehit olurken, 3'ü ağır 29 kişi yaralanmıştı.

KAZADA AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen polis memuru Seçkin Yalçın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu (DHA)

Yalçın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün şehit oldu.

BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen polis memuru Seçkin Yalçın'a Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. Türk Polis Teşkilatı'nın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT POLİSİN ABİSİNİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit polis memuru Seçkin Yalçın'ın abisinin Zeytinburnu'ndaki evine Türk Bayrağı asıldı. Haberi alan Yalçın'ın yakınları ve mesai arkadaşları buraya gelerek aileye taziyede bulundu.

