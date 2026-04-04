Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan acı haber: Bir kahraman daha şehadete yürüdü
Kuzey Marmara Otoyolu’nda 30 Mart’ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Polis Memuru Seçkin Yalçın’ın beyin ölümü gerçekleşti. Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yalçın için Adalet Bakanı Akın Gürlek taziye mesajı yayımlayarak ailesine sabır diledi.
Polisleri taşıdığı öğrenilen 34 LHU 912 plakalı servis aracı ile 34 EYG 499 plakalı otomobil çarpıştı.
Servis minibüsü bariyerlere çarparak durabilirken, otomobil refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1 polis şehit olurken, 3'ü ağır 29 kişi yaralanmıştı.
KAZADA AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen polis memuru Seçkin Yalçın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yalçın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün şehit oldu.