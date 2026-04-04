Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan acı haber: Bir kahraman daha şehadete yürüdü

BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen polis memuru Seçkin Yalçın'a Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. Türk Polis Teşkilatı'nın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.