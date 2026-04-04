İstanbul Valiliği'nden belediyelere sokak köpeği talimatı: Mayıs ayına kadar süre

İstanbul Valiliği tüm ilçe belediyeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mayıs ayı sonunu işaret ederek bir yazı gönderdi. İstanbul Valisi Davut Gül, İBB ve 39 ilçe belediyesine Mayıs ayı sonuna kadar tüm sokak köpeklerinin toplatılması yönünde talimat verdi. Talimata göre görevini yapmayan belediyeler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

İstanbul Valiliği başıboş sokak köpeklerinin dehşet saçması ve artan saldırı olayları üzerine harekete geçti. Valilik tarafından Vali Davut Gül imzalı talimat, İBB ve 39 ilçe belediyesine gönderildi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ konunun detaylarını aktardı.

39 İLÇE BELEDİYESİ VE İBB'YE RESMİ UYARI

Giderek büyüyen başıboş sokak köpeği sorununa karşı yetkili birimler harekete geçti. Talimatın içeriğini aktaran A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün birinci bölgesi tarafından bir yazı gönderildi. İstanbul'daki 39 ilçe belediyesine gönderilen bu yazıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi de söz konusu diyelim" ifadelerini kullandı. Yürürlükte olan yönetmeliklerin ilçe belediyelerine tekrar hatırlatıldığını belirten Kutludağ, "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin 2024 yılında yürürlüğe girdiğini ve o günden itibaren sahipsiz hayvanların toplatılarak hayvan bakım merkezlerine nakledilmiş olması gerektiği belirtildi," sözleriyle aktardı.

ARAZİ TAHSİS EDİLDİ AMA İNŞAATA BAŞLAMADILAR

Gönderilen yazıda bazı belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmekteki yavaş tutumuna da dikkat çekildi. Süreci ağır işleten belediyelere net bir uyarı yapıldığını söyleyen Kutludağ, "Yeni doğal yaşam alanları için bazı belediyelere arazi tahsis edildiği ancak inşaat faaliyetlerine bile başlamadıkları söylendi," ifadelerini kullandı. Bu eksikliklerin bir an önce giderilerek acil adım atılmasının beklendiğinin altını çizen Kutludağ, "Bir an önce bu işlemlerin tamamlanması gerektiğine vurgu yapıldı ve tek tek ilçe belediyelerinin isimleri sayıldı," sözleriyle aktardı.

"HAYVAN BAKIMEVLERİNE NAKLEDİLMESİ HÜKÜMLERİNE YER VERİLDİ"

Söz konusu açıklamada "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30.07.2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup yapılan değişikliklerle beraber mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir." denildi.

"SAHİPSİZ VE GÜÇTEN DÜŞMÜŞ HAYVANLARIN TOPLATILMASI"

Belediyelerin yükümlülüklerinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmü ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin 'Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları' başlıklı 7. maddesi (a) bendinde "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 saylı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek" hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİNE TEHDİT"

Açıklamada İstanbul'da özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşların can ve mal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu, zaman zaman ulusal basına da yansıyan olaylarda, sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu vatandaşların yaralandığına vurgu yapıldı. Şu ifadelere yer verildi:

"Belediye ve ilgili kurum temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda yapılan değerlendirmelerde; mevzuatta yer alan sahipsiz köpeklerin toplatılma faaliyetlerinin yavaş bir şekilde ilerlediği, bakımevi kapasitesi dolmaya başlayan belediyelere de, yeni doğal hayat alanlarının yapılması maksadıyla yer tahsisleri yapılmasına rağmen inşaat faaliyetlerine başlanılmadığı görülmektedir."

TALİMATA UYMAYAN BELEDİYELERE SUÇ DUYURUSU

Belediyelere sorumluluklarının yerine getirmeleri hatırlatmasının yapıldığı açıklamada Mayıs ayına kadar süre verildi. Valilik ayrıca, görevlerini ihmal eden yerel yönetimler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağını ve adli sürecin başlatılacağını açıkça ifade etti.