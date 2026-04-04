Bakan Gürlek'in sözleri sahada karşılık buldu! Adliyede temizlik operasyonu

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü rüşvet ve uyuşturucu soruşturması, devletin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Adalet güçlüden yana algısını hep birlikte kıracağız” sözleri, Gaziantep’te gerçekleştirilen operasyonla somut karşılığını buldu. Savcı, avukat ya da adliye personeli ayrımı yapılmadan, düğmeye basıldı; suçun ve suçlunun üzerine gidildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve uyuşturucu soruşturması, hukuk sistemindeki kararlılığı tescilledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Güçlü değil, haklı olan kazanacak" vizyonuyla örtüşen operasyonda; unvan gözetilmeksizin suça karışan her ismin üzerine gidilerek adaletin herkes için eşit olduğu bir kez daha kanıtlandı.

ADLİYEDE ŞOK OPERASYON: İÇERİDEN ÇÜRÜMEYE GEÇİT YOK



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan ihbar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, adliye içinde kurulan kirli ağ deşifre edildi. Zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu'nun uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine teknik takip başlatıldı.



CMK 135 kapsamında yapılan dinleme ve incelemeler sonucu, yalnızca bir kişinin değil, adliye içinden ve dışından geniş bir çevrenin bu ağa dahil olduğu ortaya çıktı. Telefon incelemeleriyle 15 kişi daha tespit edildi. Aralarında avukatlar, adliye personeli ve sivil şahısların bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı.



SAVCI DA VAR, KATİP DE! AYRIM YOK, TAVİZ YOK!



Soruşturmanın en çarpıcı yönü ise operasyonun kapsamı oldu. 1 Cumhuriyet Savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil şahıs hakkında işlem yapıldı. Adliye içinde görevli isimlerin; uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliği ihlal gibi ağır suçlamalarla bağlantılı olduğu değerlendirilerek gerekli işlemler tesis edildi. Bu tablo, devletin "içeride kim olursa olsun" anlayışıyla hareket ettiğini açıkça ortaya koydu.





WHATSAPP YAZIŞMALARI HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI



Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, suç unsuru taşıyan çok sayıda yazışma tespit edildi. Özellikle adliye personelinin görevlerini kötüye kullanarak bilgi sızdırdığı, dosya süreçlerine müdahale ettiği ve bu süreçleri çıkar ilişkisine dönüştürdüğü iddiaları dikkat çekti. Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında tutuklama, adli kontrol, HSK bildirimi gibi farklı tedbirler uygulandı.



TUTUKLAMALAR GELDİ: İLK DALGA TAMAMLANDI



Operasyon kapsamında Zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu, Sulh Ceza Hâkimliği'nde görevli zabıt katibi Murat Çetinkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve soruşturma işlemleri sürüyor.

Başsavcılık kaynakları, dosyanın henüz tamamlanmadığını ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtiyor. Delil toplama süreci devam ederken, şüpheli sayısının artması ihtimali üzerinde duruluyor.



"ADALET GÜÇLÜDEN YANA DEĞİL" MESAJI NET VERİLDİ



Bu operasyon, sadece bir uyuşturucu ve rüşvet soruşturması değil; aynı zamanda adalet sistemine yönelik güveni hedef alan yapılara karşı verilen açık bir mesaj oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in vurguladığı gibi, "kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun" hukukun gereği yapıldı. Adliye içinde görev yapan isimlerin soruşturma kapsamına alınması, devletin kararlılığını ortaya koyarken, "dokunulmazlık" algısının da yerle bir edildiğini gösterdi.