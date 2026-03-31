"ABD uçaklarının İncirlik Üssü’nü kullandığı" iddialarına DMM'den yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada "ABD’ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği" yönündeki iddialara yönelik açıklama yaptı. Açıklamada yalanlanan iddiaların provokasyon amacı taşıdığı belirtilerek uyarı yapıldı.

Paylaşılan görsel ve videolar eski olduğu belirtilen açıklamada; planlanmış rutin eğitim faaliyetlerine ait olduğu vurgulandı. "Güncel değildir. Mevcut bölgesel çatışmalarla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." denilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi; Türkiye'nin bölgedeki barış odaklı duruşunu zedelemeye ve ülkemizi mevcut çatışmaların bir parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur.

Vatandaşlarımızın, yetkili resmi makamlar dışındaki kaynağı belirsiz iddialara ve provokasyon amacı taşıyan manipülatif içeriklere itibar etmemeleri önemle rica olunur."