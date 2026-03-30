Avrupa’nın Escobar’ı için yolun sonu! Baybaşinler çetesine sınır ötesi operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL koordinesinde 6 ülkede eş zamanlı şafak operasyonu! "Avrupa’nın Escobar’ı" olarak anılan Baybaşin suç örgütünün kaçakçılık ağı deşifre edildi, devasa mal varlıklarına el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız ve EUROPOL iş birliğiyle "Baybaşin" suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız ve EUROPOL işbirliğiyle; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından "Baybaşin" suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi.

KOM Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda ise;

Örgüt elebaşı H.F.B. ve yöneticisi Ç.D.'nin sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri, Diyarbakır'da bulunan iki şirket ve Aydın'da bulunan gayrimenkul üzerinden akladıkları tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen 9 şüphelinin, Diyarbakır'da bulunan şirket paylarına ve Aydın'da bulunan tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalardaki tüm hesaplarına ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hak ve alacaklarına el konuldu.

Suç ve suçluyla mücadelemiz, sadece sınırlarımız içinde değil; uluslararası alanda da aynı kararlılık ve iradeyle devam etmektedir. Hiçbir suç odağına, hiçbir kirli yapıya alan bırakmıyor; nerede olursa olsun izini sürüyor ve etkisiz hale getiriyoruz.

KOM Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MASAK'ımızı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.