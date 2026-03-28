AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti değişmeli

Sözcü Çelik açıklamalarında, "Müzakerelere katılan herkes aslında aşama aşama ilerlediğini ifade ediyor. Bu saldırı gayri insani ve gayri meşru bir saldırı. Uluslararası hukuka aykırı bir saldırı. Birtakım hedeflerin vurulmasından İsrail tarafının rejim değişikliği bakış açısı var. İsrail'in rejim değişikliği talebi gayrimeşru bir talep. Bir ülkenin rejimini beğenmiyorsunuz diye o ülkeyi bombalarsanız dünyada herkes birbirine girer. İnsanlık saldırı altında, masumlar öldürülüyor. İsrailli yerleşimciler değil hırsızlar denmeli. İsrail doğrudan gazetecileri hedef alıyor. Netanyahu, doğrudan sivillerin öldürülmesine imza atmış bir kişiliktir. İsrail gazetecileri hedef alıyor. Netanyahu sivil ölümlere imza attı. Bugün değişmesi gereken bir şey varsa Netanyahu hükümetinin değişmesi gerekiyor." dedi.