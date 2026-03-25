Türkiye- İngiltere arasında kritik anlaşma! Eurofighter için imzalar atıldı

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmelerde, savunma sanayii iş birliği ve bölgesel güvenlik konuları masaya yatırıldı. Bakan Yaşar Güler ve mevkidaşı John Healey, önce baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından her iki bakanın başkanlığında heyetler arası görüşmelere geçilerek projelerin detayları ele alındı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, Londra'da bir araya gelerek Eurofighter Typhoon projesinde yeni bir safhayı başlatan teknik ve lojistik destek sözleşmesine imza attı.

Görüşmelerin en önemli gündem maddesi olan Eurofighter Typhoon projesinde somut bir adım daha atıldı. İki bakan, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesini resmen imzaladı. Bu anlaşma ile uçakların operasyonel sürekliliği ve teknik altyapısı güvence altına alınmış oldu.

Bugün atılan imzalar, 2025 yılı Ekim ayında atılan dev adımın bir devamı niteliğini taşıyor. Hatırlanacağı üzere; uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin ana sözleşme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalanmıştı.

MSB DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Güler ile İngiliz mevkidaşı Healey arasında başkent Londra'da gerçekleştirilen görüşmede, savunma işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin Ekim 2025'te imzalandığı teyit edildi.

Uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanması hususunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade ettiği vurgulandı.

YENİ UÇAKLARIN TESLİMATI 2030'DA

Daha önce konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Güler, "Üretilecek Eurofighter uçakları 2030'da 6 tane, 2031'de 8 tane, 2032'de de 6 tane olacak şekilde envantere girecek. Ayrıca hem Katar hem de Umman ile Eurofighter uçağı tedariki görüşmelerimiz olumlu şekilde devam ediyor. Katar'dan alacağımız Eurofighterlar, çok az uçuşu olan hazır uçaklar. Katarlı kardeşlerimiz çok büyük anlayış gösteriyorlar. Bu uçakları Katar'daki mühimmat ve malzemeleriyle birlikte alacağız. Umman'dan alacağımız uçaklar da az uçuş yapmış uçaklar. Hangarlarda duruyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

EUROFİGHTER TYPHOON NEDİR NE İŞE YARAR?

Eurofighter Typhoon, modern savaş uçakları arasında kendine has bir yer edinen, çok rollü bir 4.5 nesil savaş uçağıdır. Eurofighter Konsorsiyumu üyeleri olan İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak çalışmasıyla geliştirilen bu uçak, hem hava üstünlüğü görevlerinde hem de kara ve deniz hedeflerine karşı operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

EUROFİGHTER TYPHOON TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Eurofighter Typhoon'un teknik özelliklerini kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

Uzunluk: 15.96 m

Kanat Açıklığı: 10.95 m

Mürettebat: 1 ya da 2 kişi

Boş Ağırlık: 11.000 kg

Yüklü Ağırlık: 16.000 kg maksimum

Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg

Motor: 2 x Eurojet EJ200 turbofan

Motor Gücü: Her biri 60 kN

Maksimum Hız: Yüksek irtifada 2495 km/saat, deniz seviyesinde 1530 km/saat

Menzil: 2900 km

Servis Yarıçapı: 19.812 m

Tırmanış Hızı: 315 m/s