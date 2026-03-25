Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den CHP'li Özel'e sert tepki: Kullandığı dil Türkiye karşıtlarının dili

Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 18:01 Son Güncelleme: 25 Mart 2026 18:07 ahaber.com.tr Haber Merkezi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP'li Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'nin dış politikasını hedef alan sözlerini eleştirdi. Çelik CHP liderine tepki göstererek "Özel’in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir. Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel’in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz. " diyerek tepkisini dile getirdi.