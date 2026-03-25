AK Parti'den CHP'li Özel'e sert tepki: Kullandığı dil Türkiye karşıtlarının dili
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP'li Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'nin dış politikasını hedef alan sözlerini eleştirdi. Çelik CHP liderine tepki göstererek "Özel’in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir. Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel’in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz. " diyerek tepkisini dile getirdi.
Sözcü Çelik'in açıklaması şu şekilde:
Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesi, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletimizin ve devletimizin güvencesidir. Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir.
Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel'in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz.
Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel'in söylediklerinin bir hükmü yoktur.