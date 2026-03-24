İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

İstanbul ve Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda terör örgütü adına faaliyet yürütenlerin ailelerine para aktaran şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.



İstanbul ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.