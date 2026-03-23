Kabine'nin gündemi: Savaş, ekonomi ve terör!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın (24 Mart Salı) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine, iki haftalık aranın ardından oldukça yoğun ve stratejik bir gündemle bir araya gelecek. Masadaki en sıcak başlık ise Orta Doğu’da giderek yayılan savaşın Türkiye üzerindeki etkileri.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bölgeyi ateş çemberine alan İsrail-İran gerilimi ve Türkiye'nin güvenlik stratejilerini ele almak üzere yarın (24 Mart salı) toplanıyor. ABD ve İsrail'in saldırılarıyla tırmanan savaşın ekonomik etkilerinden, sınır ötesi güvenlik tedbirlerine kadar pek çok hayati konu Başkan Erdoğan liderliğinde değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca, iç siyasette merakla beklenen "Terörsüz Türkiye" sürecine dair hukuki yol haritası da netleşecek.
ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ VE HAVA SAVUNMA TEDBİRLERİ
Kabine toplantısının öncelikli maddesi, bölgeyi sarsan savaşın yayılma hızı ve Türkiye'ye yönelik yansımaları olacak. Özellikle İran'dan Türkiye hava sahasına yönelen ve NATO unsurları tarafından imha edilen balistik füzeler, güvenlik bürokrasisinin en önemli başlığı durumunda. Olası tehditlere karşı Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin tahkim edilmesi ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik ek adımlar masaya yatırılacak.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI VE ENERJİ PİYASALARI
Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte tırmanışa geçen petrol fiyatları, ekonominin ana gündemini oluşturuyor. Savaşın küresel tedarik zinciri ve enerji maliyetleri üzerindeki etkisi detaylıca analiz edilecek. Akaryakıt maliyetlerindeki artışın iç piyasadaki enflasyon üzerindeki baskısını kırmak ve fiyat istikrarını korumak adına alınabilecek ilave ekonomik önlemler Kabine üyelerince değerlendirilecek.