MİT Başkanı Kalın İstanbul'da Hamas heyeti ile görüştü! Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim KALIN, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmede, Filistin'de devam eden İsrail saldırıları ve ihlalleri değerlendirildi. Başta Kudüs olmak üzere, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılmış ve hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

İSRAİL'İN İŞGALCİLİĞİNE KARŞI BİRLİK VURGUSU

Görüşmede, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldığı vurgulandı.

Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların girişi üzerinde duruldu bununla birlikte İsrail'in birinci aşamaya dair yerine getirmediği yükümlülüklerin bir an önce yerine getirilmesi gerektiği yönündeki beklentiler vurgulandı.