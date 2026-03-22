MİT Başkanı Kalın İstanbul'da Hamas heyeti ile görüştü! Erdoğan'a Gazze teşekkürü
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir görüştü. Görüşmede, Filistin'de devam eden İsrail saldırıları ve ihlalleri değerlendirilmiştir. Başta Kudüs olmak üzere, İsrail’in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılmış ve hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğinin altı çizildi. Ayrıca Hamas Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
İSRAİL'İN İŞGALCİLİĞİNE KARŞI BİRLİK VURGUSU
Görüşmede, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldığı vurgulandı.
Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların girişi üzerinde duruldu bununla birlikte İsrail'in birinci aşamaya dair yerine getirmediği yükümlülüklerin bir an önce yerine getirilmesi gerektiği yönündeki beklentiler vurgulandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
HAMAS heyeti ile yapılan görüşmede, Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı alınabilecek önlemler de değerlendirildi.
Ayrıca HAMAS heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.
Türkiye Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceği vurgulandı.