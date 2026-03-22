İstanbul’da 5G’li akıllı yol test süreci başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine yönelik geliştirilen merkezi yazılım platformu kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.

📍 5G'Lİ AKILLI ULAŞIM KORİDORU NEDİR?



Uraloğlu, "Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını tamamladık." dedi.

Proje; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat iş birliğiyle tamamen yerli ve milli AR-GE çalışması olarak hayata geçirildi.