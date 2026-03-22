İstanbul’da 5G’li akıllı yol test süreci başlıyor
İstanbul Hasdal ile İstanbul Havalimanı arasında kurulan 5G destekli akıllı ulaşım koridorunda test aşamasına geçiliyor. 40 kilometrelik hatta kurulan sistem, trafik güvenliği ve ulaşım verimliliğini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Proje, Türkiye’nin yerli ve milli akıllı ulaşım altyapısında kritik bir adım olarak öne çıkıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine yönelik geliştirilen merkezi yazılım platformu kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.
📍 5G'Lİ AKILLI ULAŞIM KORİDORU NEDİR?
Uraloğlu, "Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını tamamladık." dedi.
Proje; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat iş birliğiyle tamamen yerli ve milli AR-GE çalışması olarak hayata geçirildi.
🧠 AKILLI SİSTEMLER TRAFİĞİ NASIL YÖNETECEK?
Yeni sistem sayesinde yolda yaşanan tüm riskler anlık olarak tespit edilecek.
Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:
"Yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme, olay algılama, meteorolojik bilgi sistemleri ve değişken mesaj işaretleri devreye girecek."
Bu kapsamda:
- Kaza ve duran araçlar anında algılanacak
- Gizli buzlanma ve hava koşulları takip edilecek
- Yol üzerindeki tehlikeler sürücülere bildirilecek
- Trafik akışı optimize edilerek beklemeler azaltılacak
🧪 TEST SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Kurulumun tamamlanmasının ardından sistem test aşamasına geçti.
Uraloğlu, sürece ilişkin şunları söyledi:
"Kurulum çalışmalarını tamamladığımız bu pilot koridorda artık test süreçlerine geçiyoruz. Sahada gerçek zamanlı veri akışını izleyerek sistemin tüm bileşenlerini eş zamanlı olarak deneyeceğiz."
Testlerde:
- Farklı trafik senaryoları uygulanacak
- Değişken hava koşulları simüle edilecek
- Sistem performansı maksimum seviyeye çıkarılacak