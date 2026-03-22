CANLI YAYIN

İstanbul’da 5G’li akıllı yol test süreci başlıyor

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Hasdal ile İstanbul Havalimanı arasında kurulan 5G destekli akıllı ulaşım koridorunda test aşamasına geçiliyor. 40 kilometrelik hatta kurulan sistem, trafik güvenliği ve ulaşım verimliliğini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Proje, Türkiye’nin yerli ve milli akıllı ulaşım altyapısında kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine yönelik geliştirilen merkezi yazılım platformu kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.

5G'Lİ AKILLI YOLDA TESTLER BAŞLIYOR

📍 5G'Lİ AKILLI ULAŞIM KORİDORU NEDİR?

Uraloğlu, "Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını tamamladık." dedi.

Proje; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat iş birliğiyle tamamen yerli ve milli AR-GE çalışması olarak hayata geçirildi.

🧠 AKILLI SİSTEMLER TRAFİĞİ NASIL YÖNETECEK?

Yeni sistem sayesinde yolda yaşanan tüm riskler anlık olarak tespit edilecek.

Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:
"Yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme, olay algılama, meteorolojik bilgi sistemleri ve değişken mesaj işaretleri devreye girecek."

Bu kapsamda:

  • Kaza ve duran araçlar anında algılanacak
  • Gizli buzlanma ve hava koşulları takip edilecek
  • Yol üzerindeki tehlikeler sürücülere bildirilecek
  • Trafik akışı optimize edilerek beklemeler azaltılacak

🧪 TEST SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kurulumun tamamlanmasının ardından sistem test aşamasına geçti.

Uraloğlu, sürece ilişkin şunları söyledi:
"Kurulum çalışmalarını tamamladığımız bu pilot koridorda artık test süreçlerine geçiyoruz. Sahada gerçek zamanlı veri akışını izleyerek sistemin tüm bileşenlerini eş zamanlı olarak deneyeceğiz."

Testlerde:

  • Farklı trafik senaryoları uygulanacak
  • Değişken hava koşulları simüle edilecek
  • Sistem performansı maksimum seviyeye çıkarılacak

🛰️ YERLİ YAZILIM VE MOBİL UYGULAMA DEVREYE GİRİYOR

Projenin merkezinde yer alan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi Yazılım Platformu, tüm verilerin analiz edildiği ana yapı olacak.

Bakan Uraloğlu, sistemin önemini şöyle vurguladı:
"Yüzlerce sensörden toplanan veriler analiz edilerek karayollarında güvenlik ve verimlilik en üst seviyeye çıkarılacak."

Ayrıca:

  • Türksat tarafından geliştirilen mobil uygulama ile
  • Vatandaşlar anlık trafik ve güvenlik bilgilerine erişebilecek

🔐 TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK VE GELECEK HEDEFİ

Proje, Türkiye'nin ulaşım teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Uraloğlu, "Yollarımızı 'aklın yolu' dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam ederken, tüm sistemlerin de yerli ve milli olmasına özen gösteriyoruz." dedi.

Bu altyapı:

  1. Otonom araç teknolojilerine zemin hazırlayacak
  2. Daha güvenli ve hızlı ulaşım sağlayacak
  3. Akıllı şehir konseptinin temelini güçlendirecek

🚀 ÖNE ÇIKANLAR

  • 40 km'lik Hasdal–İstanbul Havalimanı hattı tamamlandı
  • 19 farklı noktada 5G altyapısı kuruldu
  • Gerçek zamanlı veri akışı ile sistem test edilecek
  • Kaza, buzlanma ve trafik riskleri anlık tespit edilecek
  • Yerli ve milli yazılım platformu devreye alınacak

❓ HASDAL–İSTANBUL HAVALİMANI ARASINDA AKILLI ULAŞIM KORİDORU TAMAMLANDI

5G'li akıllı yol nedir?

Araçlar ve altyapı arasında anlık veri iletişimi sağlayan, trafik güvenliği ve verimliliğini artıran teknolojik yol sistemidir.

Proje nerede uygulanıyor?

İstanbul'da Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik hatta uygulanıyor.

Sistem sürücülere ne kazandıracak?

Daha güvenli sürüş, daha az trafik beklemesi ve anlık bilgilendirme avantajı sağlayacak.

Test süreci ne kadar sürecek?

Testler farklı senaryolarla yapılacak olup süreç sonunda sistem optimize edilerek yaygınlaştırılacak.

Sistem yerli mi?

Evet, proje tamamen yerli ve milli yazılım ve altyapı ile geliştiriliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın