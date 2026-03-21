Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki: Batı Şeria’daki yerleşimci terörüne son verilsin

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da son dönemde artan yerleşimci terörü ve İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskılarını kınadı. Bakanlık, ilhak uygulamalarına ve Filistinlilerin temel haklarını hedef alan yerleşimci terörüne derhal son verilmesinin hem uluslararası hukuk hem de bölge istikrarı açısından zorunlu olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi: "Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınıyoruz.

İsrail'in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözümü aşındırmayı amaçlayan ilhak uygulamalarına ve Filistinlilerin, başta yaşam hakkı olmak üzere, temel haklarını hedef alan yerleşimci terörüne derhal son verilmesi hem uluslararası hukuk hem de bölgenin istikrarı bakımından temel bir gerekliliktir."