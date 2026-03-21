Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı: Yeni başlangıçların sembolü oldu

Başkan Erdoğan Gaziantep'te düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğine video mesaj gönderdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"YENİ BAŞLANGIÇLARIN SEMBOLÜ"

Aziz milletim, Çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ilk defa bizim himayemizde gerçekleşen Nevruz Anma Günü etkinliğini bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Öncelikle gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü canı gönülden tebrik ediyorum.

Tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan nevruzun ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Coşku, neşe ve birlikteliği simgeleyen nevruzun ülkemizin yanı sıra komşularımızla yeni başlangıçların sembolü haline geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.