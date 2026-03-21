29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı | Terör örgütüne finansal destek suçu
İçişleri Bakanlığı, 29 ilde DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 139 şüphelinin yakalandığını, 14’ünün tutuklandığını açıkladı. Emniyet, MİT ve savcılıkların koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin örgütle bağlantılı faaliyet yürüttükleri ve finansal destek sağladıkları tespit edildi.
İşte bakanlık tarafından yapılan açıklama:
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 29 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.
Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Düzce, Elâzığ, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu, Şanlıurfa ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Yakalanan şüphelilerin haklarında aranma kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.