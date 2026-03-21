Türkiye’de İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı 2026’nın ilk aylarında büyük sıçrama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başvuruların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 236 arttığını açıkladı. Artış, sivil havacılıkta İHA kullanımının hızla yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanımının hızla yaygınlaştığını belirtti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) son yıllarda gerçekleştirdiği eğitim ve düzenlemelerin bu artışta önemli rol oynadığını vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

📊 İHA PİLOTU BAŞVURULARINDA ARTIŞIN NEDENLERİ

"2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın ilk üç ayına göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 236 arttı."

🛩️ İHA KULLANIM ALANLARI GENİŞLİYOR

İHA'ların kullanım alanı her geçen gün daha da genişliyor. Bakan Uraloğlu, farklı sektörlerde artan talebe dikkat çekerek şunları söyledi:

"İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı oldukça arttı. Yılın başından bu yana bin 91 yeni İHA'yı kayıt altına aldık."

Bu gelişmeler, İHA teknolojisinin sadece savunma değil, sivil yaşamın birçok alanında kritik rol oynadığını gösteriyor.



📈 TÜRKİYE'DE İHA VE PİLOT SAYISI

17 Mart 2026 itibarıyla Türkiye'deki güncel veriler şöyle:

Kayıtlı İHA sayısı: 77 bin 616

Lisanslı İHA pilotu sayısı: 1 milyon 655 bin 918

Bu veriler, Türkiye'nin İHA ekosisteminde dünyada öne çıkan ülkelerden biri olduğunu ortaya koyuyor.

🔍 İHA EKOSİSTEMİNİN GELECEĞİ

Uzmanlara göre İHA teknolojilerinin gelişimiyle birlikte:

Yeni meslek alanları oluşacak

Lojistik ve sağlık sektöründe dönüşüm hızlanacak

Akıllı şehir uygulamalarında İHA'lar daha fazla kullanılacak

Bu nedenle İHA pilotluğu, geleceğin en hızlı büyüyen mesleklerinden biri olarak görülüyor.

❓3 AYDA 54 BİN BAŞVURU! İHA PİLOTU OLMAK İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER

İHA pilotu olmak için ne gerekiyor?

SHGM tarafından yetkilendirilen eğitimlerden geçerek sertifika almak gerekiyor.

İHA pilotluğu zor mu?

Temel eğitimlerle öğrenilebilir ancak teknik bilgi ve pratik deneyim gerektirir.

İHA'lar hangi alanlarda kullanılıyor?

Tarım, güvenlik, medya, lojistik, sağlık ve haritalama gibi birçok sektörde kullanılıyor.

Türkiye'de kaç İHA pilotu var?

2026 itibarıyla 1 milyon 655 bin 918 lisanslı İHA pilotu bulunuyor.

İHA kayıt sistemi neden önemli?

Uçuş güvenliği ve denetim açısından tüm İHA'ların kayıt altına alınması zorunludur.