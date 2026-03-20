Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Siyonist İsrail bedelini ödeyecek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ramazan Bayramı namazını Rize’de kılan Başkan Erdoğan, İslam dünyasına birlik çağrısı yaparken Gazze’deki zulme sert tepki gösterdi. Siyonist İsrail'in binlerce masumu katlettiğini hatırlatan Erdoğan, "Bu zulmün bedelinin ödeneceğinden şüphem yok" diyerek adaletin yerini bulacağı mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Ramazan Bayramı namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
SİYONİST İSRAİL BEDELİNİ ÖDEYECEK
Müslüman alemine birlikte beraberlik mesajı veren Başkan Erdoğan, "Siyonist İsrail yüzlerce binlerce insanı katletti. İsrail inşallah bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok."dedi.