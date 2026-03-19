Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan Pakistan’ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Liderler, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğini, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.
Başkan Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Liderler Afganistan'daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu.
ERDOĞAN'DAN ŞERİF'E BAYRAMI TEBRİĞİ
Erdoğan, Türkiye'nin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri kabul etmesinin mümkün olmadığını, İslam Dünyası'nın da sessiz kalamayacağını ifade etti. Erdoğan görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.