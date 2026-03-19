Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü!

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 19:51 Son Güncelleme: 19 Mart 2026 19:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan Pakistan’ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.