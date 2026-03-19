AK Parti'den 81 ilde Ramazan seferberliği! Türkiye'nin her köşesinde gönül köprüleri kuruldu

AK Parti, Ramazan ayı boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 81 ilde gerçekleştirdiği kapsamlı saha çalışmalarıyla dev bir Ramazan seferberliğine imza attı. Çalışmalar kapsamında Gençlik Kolları İftara 5 Kala ve Sahura 5 Kala programıyla, Kadın Kolları mukabele ve hane ziyaretleriyle, bakanlar, milletvekilleri, MYK ve MKYK üyeleri ise başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye genelinde vatandaşların iftar ve sahur sofralarına misafir olarak milletle gönül köprüsünü kuruldu.

AK Parti, Ramazan ayı boyunca vatandaşlar ile bir araya gelerek "Niyetimiz Bir İnancımız Bir, Yolumuz Bir" sloganıyla yola çıkarak Ramazan seferberliği başlattı. 1 1 ayın sultanı Ramazan'ın bitmesinin ardından Türkiye genelinde gerçekleştirilen saha çalışmasıyla vatandaşlar ile birebir temaslar kurularak güçlü bir örnek sergilendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ramazan ayı boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Teşkilat Başkanlığı koordinasyonuyla sahada gerçekleşen çalışmaların başarıyla tamamlandığını ifade ederek yapılan faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Acar, sosyal medya hesabından yapılan çalışmaları aktararak; "AK Parti'nin tüm kadrolarıyla sahada olduğu; vefayı merkeze alan ve vatandaşımızla birebir temas kuran devasa bir Ramazan seferberliğini daha alnımızın akıyla tamamladık. Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir" ortak söylemi çatısı altında bu Ramazan'da Türkiye'nin her hanesine misafir olduk. Genel Merkezimizden, en uzak mahalle temsilciliğimize kadar, teşkilatımızın her bir ferdiyle adeta saat gibi işleyen muazzam bir koordinasyon sergiledik." dedi. AK PARTİ'DEN 81 İLDE RAMAZAN SEFERBERLİĞİ! 81 İLDE GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURULDU AK Parti'nin Ramazan ayında gerçekleştirdiği seferberlik çalışmaları kapsamında bakanlar, milletvekilleri, MYK ve MKYK üyelerinin 81 ilde çalışmalar yürüterek vatandaşlar ile bire bir temasların sürdüğünü belirtildi. Acar yaptığı paylaşımda; "Sosyal Politikalar Başkanlığımız öncülüğünde şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli ailelerimize yönelik iftar ve sahur programlarıyla partimiz yine vefanın adresi oldu. Kadın Kollarımız, "merhamet elçileri" olarak çalınmadık kapı, girilmedik hane bırakmadı; mukabele ve hane ziyaretleriyle annelerimizin dualarını heybemize doldurdu.Gençlik Kollarımız, "İftara 5 Kala" ve "Sahura 5 Kala" programlarıyla sahadaki dinamizmin adı oldu; enerjilerini Türkiye'nin yarınlarına vakfetti. Yerel Yönetimler Başkanlığımızın koordinasyonunda belediyelerimiz, şehirlerimizin her köşesini Ramazan'ın manevi iklimine uygun şekilde donatarak dayanışma ruhunu meydanlara taşıdı." dedi.

Foto: AK Parti "NEREDE O ESKİ RAMAZANLAR" SÖYLEMİYLE YOLA ÇIKILARAK ÖZLENEN ATMOSFER YAŞATILDI Acar açıklamalarının devamında Ramazan seferberliği kapsamında öncelikli olarak deprem bölgesinde çalışmaların ilerletildiği ve "Yeni evim, ilk iftarım" anlayışıyla yeni evlenen çiftlerin evlerine misafir olduklarını belirterek, hane buluşmalarında Ramazan ayının özlenen ruhunun yeniden canlandırılmaya yönelik adımların gerçekleştiğini belirterek "Sokaklarda ve hanelerde hissettiğimiz o eşsiz duygu, aslında hepimizin özlediği o kadim ruhun yansımasıydı. Senelerdir dile getirilen "Nerede o eski Ramazanlar?" söylemine, AK Parti'nin özündeki "94 Ruhu" ile yani samimiyet, sahicilik ve vatandaşla birebir temasla en güçlü cevabı vererek o günlere olan özlemi giderdik. Meydanlardan sokaklara yayılan bu nostaljik ama diri ruh ile geçmişin bereketini Türkiye Yüzyılı'nın vizyonuyla birleştirdik." ifadeleri kullanıldı.

SURİYE VE GAZZE UNUTULMADI Yapılan yardımlaşma çalışması kapsamında Gazze ve Suriyeli vatandaşların iftar ve sahur sofralarına konuk olarak yıllardır süren acılarına ortak olunduğu belirtildi. Faruk Acar; "Gönül coğrafyamızın sınır tanımadığını bu yıl bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. AK Parti'nin şefkat elini, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla el ele vererek dünyanın neresinde bir mazlum varsa oraya uzattık. Suriye'den Gazze'ye kadar uzanan yardım köprülerimizle, kardeşlerimizin Ramazan sevincine iftar ve sahur sofralarıyla ortak olduk, acılarını paylaştık." dedi.