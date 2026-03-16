8 ilde suç örgütlerine operasyon: 2.5 milyar TL'lik şüpheli işlem yapan 73 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı: 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 2.5 milyar TL hesap hareketi bulunan 73 şüpheli yakalandı. 34'ü tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"Şüphelilerin;

-Samsun'da; internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

-Diyarbakır'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları,

-İstanbul, Mersin ve Manisa'da; "nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık" suçlarını işledikleri,

-Ağrı ve Şırnak'ta; akaryakıt kaçakçılığı ve

-Balıkesir'de; tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait; yaklaşık 580 Milyon TL değerinde 126 banka hesabına el konuldu.

Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."