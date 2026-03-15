Kutsal değerlere hakaret eden Gamze Gökçe tutuklandı

Kendisini yazar olarak tanıtan Gamze Gökçe’nin namaz, oruç ve kurban ibadetlerini hedef alan sözleri sosyal medyada infial yarattı. Müslümanların ibadetlerine hakaret eden Gamze Gökçe, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan Burdur Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video, kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Yazar olduğunu iddia eden Gamze Gökçe, yayınladığı görüntüde İslam dininin temel ibadetlerini ve inananları ağır sözlerle hedef aldı. Videonun yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı, dini değerlerin aşağılandığı gerekçesiyle Gökçe'ye sert tepki gösterdi.

İBADETLERİ "ABUK SUBUK" OLARAK NİTELEDİ

Gökçe, paylaştığı videoda "Gök Tengri" inancını benimsediğini belirterek, mezheplerin ve ayrımların sona erdiğini iddia etti. Konuşmasının devamında namaz ibadetini hedef alan Gökçe, "Günde beş vakit sizi işlerinizden alıkoyan abuk subuk yere kapanmalı hareketleri yok" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı ve oruç ibadeti hakkında da tartışmalı beyanlarda bulunan Gökçe, "11 ayın sultanı" kavramını reddederek, "Açların halini anlamak için oruç tutmuyorsunuz çünkü kimseyi aç bırakmıyoruz. Dolayısıyla 11 ayın bir tane sultanı bile yok" dedi.

KURBAN İBADETİNE "İŞKENCE" SUÇLAMASI

Kurban Bayramı'nı da "abuk subuk bir ritüel" olarak tanımlayan Gamze Gökçe, kurban kesen Müslümanlar için ağır ithamlarda bulundu. Gökçe, bu ibadeti "bilinçsiz insanların hayvanlara işkence ederek kestikleri ve sonra etleri buzluklarda depoladıkları bir durum" olarak nitelendirdi.

TEPKİ GÖSTERENLERE AĞIR HAKARETLER: "ÇÖL FARELERİ"

Videonun infial yaratması üzerine kendisine eleştiri yönelten vatandaşlara da hakaretle karşılık veren Gökçe'nin, kullanıcılar için "çöl fareleri, havlasınlar" tabirlerini kullandığı görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları, hem ibadetlere yönelik ifadelerin hem de sonrasındaki hakaretlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini belirterek, yetkililerin konuyla ilgili ivedilikle işlem yapması gerektiğini dile getirdi.