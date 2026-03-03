CHP lideri Özgür Özel’den İmamoğlu’na duş: Onların yolunu bekleyemeyiz

CHP’de günlerdir merakla beklenen "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" isimli program, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. CHP lideri Özgür Özel, ilk kez Ekrem İmamoğlu dışındaki isimleri işaret ederken "Yol arkadaşlarımızın Silivri'de olması bekleyeceğimiz anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

CHP, "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" programı ile partinin ülkeyi yönetmeye aday kadroları ve bazı seçim vaatlerini kamuoyu ile paylaştı. Dilek İmamoğlu'nun da katıldığı programa hem Genel Başkan Özel'in hem de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan'ın dikkat çeken çıkışları damga vurdu.

CHP lideri Özgür Özel - CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan' Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre açılış konuşmasını yapan Bülent Tezcan, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Genel başkanımızla, 'cumhurbaşkanı adaylarımızla', milletvekillerimizle, il örgütlerimizle büyük ve güçlü bir aileyiz" ifadelerini kullandı. 'Cumhurbaşkanı adaylarımız' tabiri sonrası partililerin şaşkınlıkla birbirlerine bakmaları dikkati çekti.

CHP lideri Özgür Özel Bir diğer önemli çıkış ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Konuşmasının son bölümünde cumhurbaşkanı adaylığına yönelik bir kez daha kafa karıştıran ifadeler kullanan Özel, "Yol arkadaşlarımızın Silivri'de olması bizim de kısıtlandığımız, hareket etmeyeceğimiz, onların yolunu bekleyeceğimiz ancak o zaman yürüyüşe geçeceğimiz anlamına gelmiyor. Her birimiz bir cumhurbaşkanı adayıyız. Her birimiz bu partinin iktidara yürüyen kadrolarıyız. Ekrem Başkan'ın da umudu buradadır" dedi.