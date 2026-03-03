Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü: Türkiye desteğe hazır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye’nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Liderler Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Erdoğan görüşmede, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini, Pakistan ile Afganistan arasında ülkemizin de girişimleriyle sağlanmış olan ateşkesin yeniden tesisi için katkıda bulunacağını ifade etti.
Erdoğan, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye'nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.