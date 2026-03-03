Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü: Türkiye desteğe hazır

Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü: Türkiye desteğe hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye’nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.