ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kabine'de hangi konular masada? Çiftçi ve Gürlek ilk kez katılacak

Kabine yeni haftanın ilk gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantıda Terörsüz Türkiye adımları, ABD–İran gerilimi ve Gazze’deki son durum ele alınacak. Öte yandan toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ilk kez katılacak. Detayları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, hem yeni üyelerin katılımı hem de masadaki kritik dosyalarla büyük önem taşıyor.

KABİNE YOĞUN GÜNDEMLE TOPLANIYOR!

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, terörle mücadeleden ekonomiye, Suriye'deki mutabakattan Gazze'deki ateşkes ihlallerine kadar kabinenin yoğun gündemini aktardı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek (AA)İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek (AA)

İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLARI İLK KEZ MASADA

Kabineye yeni atanan isimlerin toplantıda yer aldığını belirten Tülay Ağaoğlu, "Kabinenin gündeminde 'Terörsüz Türkiye' süreci, ABD-İran gerginliği, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler ve daha pek çok konu yer alıyor. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ilk kez katılıyorlar, kabinenin yeni üyeleri olarak" ifadelerini kullandı.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi KomisyonuMillî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE YENİ AŞAMA

Toplantının en önemli başlıklarından birinin terörle mücadele olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Terörsüz Türkiye süreci de toplantının önemli başlıklarından birisi olacak. Yürütülen çalışmalarda gelinen son aşama. Meclis komisyonu bilindiği gibi tamamlamıştı ortak raporunu. Bundan sonra atılacak adımlar tabii ki kabinede değerlendirilecek" sözleriyle sürecin takip edildiğini belirtti.

GazzeGazze

DIŞ POLİTİKADA GAZZE VE SURİYE DOSYASI

Ankara'nın dış politikadaki aktif rolüne dikkat çeken Ağaoğlu, "Ankara, Gazze'deki gelişmeler, ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının sürmesine tepkili. Ateşkes süreci ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasına yönelik atılabilecek adımlar burada ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ilk Gazze barış kurulu toplantısına Başkan Erdoğan'ın temsilcisi olarak katılmıştı bilindiği gibi. Toplantıya dair kabine üyelerine bilgi verilmesi bekleniyor" dedi.

SuriyeSuriye

Suriye'deki gelişmeleri de aktaran Ağaoğlu, "Toplantının bir diğer başlığıysa Suriye olacak. SDG ile Suriye Hükümeti arasında imzalanan mutabakattan sonra, daha doğrusu hayata geçmesinden sonra neler yaşanıyor Suriye'de? Bu konular da değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ DE MASADA

Ekonomideki son durumun da göz ardı edilmediğini belirten Tülay Ağaoğlu, "Ayrıca ekonomideki son gelişmeler, enflasyonla mücadele adımları da yine kabinenin gündeminde olacak" dedi. Ağaoğlu, toplantı sonrası süreci ise şu sözlerle özetledi: "Toplantının sonunda Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Ayrıca Erdoğan kabine üyeleriyle birlikte de iftarını gerçekleştirecek."

