Aydın'da bir haftada 27 bin 849 şahıs sorgulandı! 132 şahıs yakalandı

Aydın'da polis ekipleri tarafından 6 Şubat 2026 - 22 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 27 bin 849 şahıs sorgulanırken, 132 şahıs yakalandı.