Konya’da ramazan maneviyatı şehri sardı! Başkan Altay’dan gönül seferberliği ve manevi coşku atağı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Ramazan ayının Konya’da bir huzur iklimine dönüştüğünü belirterek; şehri süsleyen özel ışıklandırmalardan 50 bin çocuğa ulaştırılan ilk oruç hediyelerine, manevi atmosferi zirveye taşıyan Mukaddes Emanetler sergisinden sosyal desteklere kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaları anlattı. "Konya'da hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmayız" diyen Başkan Altay, Ramazan’ın ruhunu tüm şehre yaymak için canla başla çalıştıklarını vurguladı.
Ramazan ayının manevi atmosferi, bu yıl da Konya'da tüm ihtişamıyla yaşanıyor. Selçuklu'nun kadim mirasını taşıyan şehir, mübarek ayla birlikte adeta bir huzur iklimine büründü. Caddeler özel ışıklandırmalarla süslenirken, meydanlarda Ramazan'ın birlik ve paylaşma ruhu hissediliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği etkinlikler, sergiler ve sosyal destek çalışmalarıyla şehirde Ramazan coşkusu her yaştan vatandaşa ulaşıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının Konya'da adeta bir gönül seferberliği anlamı taşıdığını belirterek, bu kıymetli zamanların şehrin ruh dünyasını daha da görünür kıldığını söyledi.
Konya'nın mayasında merhamet olan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Altay, Ramazan ayı geldiğinde bu ruhu şehrin her köşesinde daha fazla hissettiklerini ifade etti. Başkan Altay, Ramazan'ın şehir hayatındaki tempo içinde insanlara nefes aldıran bir durak olduğunu belirterek, "Ramazan-ı Şerif, kalabalıkların içinde birbirimizi yeniden fark ettiğimiz bir zaman dilimi. Bir selamın, bir tebessümün, bir kapıyı çalmanın ne denli kıymetli olduğunu idrak ettiğimiz mukaddes vakitler. Bu mübarek ay içinde Konya'mızın her sokağı, her noktası Ramazan'ın tüm maneviyatını hissedeceğiniz bir huzur iklimine dönüşür. Bizim önceliğimiz de bu manevi atmosferin toplumun her kesimine ulaşmasını sağlayabilmek. Bu anlayışla, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, gençlerin ve çocukların Ramazan'ın sevincini doyasıya yaşadığı bir şehir olan Konya için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.