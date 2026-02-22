Konya’da ramazan maneviyatı şehri sardı! Başkan Altay’dan gönül seferberliği ve manevi coşku atağı

Konya'nın mayasında merhamet olan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Altay, Ramazan ayı geldiğinde bu ruhu şehrin her köşesinde daha fazla hissettiklerini ifade etti. Başkan Altay, Ramazan'ın şehir hayatındaki tempo içinde insanlara nefes aldıran bir durak olduğunu belirterek, "Ramazan-ı Şerif, kalabalıkların içinde birbirimizi yeniden fark ettiğimiz bir zaman dilimi. Bir selamın, bir tebessümün, bir kapıyı çalmanın ne denli kıymetli olduğunu idrak ettiğimiz mukaddes vakitler. Bu mübarek ay içinde Konya'mızın her sokağı, her noktası Ramazan'ın tüm maneviyatını hissedeceğiniz bir huzur iklimine dönüşür. Bizim önceliğimiz de bu manevi atmosferin toplumun her kesimine ulaşmasını sağlayabilmek. Bu anlayışla, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, gençlerin ve çocukların Ramazan'ın sevincini doyasıya yaşadığı bir şehir olan Konya için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.