Kabine'de hangi konular masada? Çiftçi ve Gürlek ilk kez katılacak
Kabine yeni haftanın ilk gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantıda Terörsüz Türkiye adımları, ABD–İran gerilimi ve Gazze’deki son durum ele alınacak. Öte yandan toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ilk kez katılacak. Detayları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, hem yeni üyelerin katılımı hem de masadaki kritik dosyalarla büyük önem taşıyor.
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, terörle mücadeleden ekonomiye, Suriye'deki mutabakattan Gazze'deki ateşkes ihlallerine kadar kabinenin yoğun gündemini Beştepe'den aktardı.
İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLARI İLK KEZ MASADA
Kabineye yeni atanan isimlerin toplantıda yer aldığını belirten Tülay Ağaoğlu, "Kabinenin gündeminde 'Terörsüz Türkiye' süreci, ABD-İran gerginliği, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler ve daha pek çok konu yer alıyor. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ilk kez katılıyorlar, kabinenin yeni üyeleri olarak" ifadelerini kullandı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE YENİ AŞAMA
Toplantının en önemli başlıklarından birinin terörle mücadele olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Terörsüz Türkiye süreci de toplantının önemli başlıklarından birisi olacak. Yürütülen çalışmalarda gelinen son aşama. Meclis komisyonu bilindiği gibi tamamlamıştı ortak raporunu. Bundan sonra atılacak adımlar tabii ki kabinede değerlendirilecek" sözleriyle sürecin takip edildiğini belirtti.