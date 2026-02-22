Hadise'de skandalına tepkiler çığ gibi! UNICEF ile "duyarlılık" adı altında Türkiye'nin itibarını hedef aldı

Videoda, "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" ifadelerini kullanan Hadise'nin çağrısı sosyal medyada kısa sürede tepkileri beraberinde getirdi.

Raporlarla Türkiye'nin insani yardıma önemli rakamları ayırdığı ve yardımlar yaptığı ortaya konurken Epstein listesinde adı geçen UNICEF ile Türkiye'nin itibarını zedeleme amacı taşıyan sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Adı Epstein skandalında geçen UNICEF üzerinden Türkiye'nin itibarını hedef alan bu paylaşım tepki çekti. İngiltere merkezli "Development Initiatives" kuruluşu tarafından hazırlanan Küresel İnsani Yardım 2022 Raporu'na göre, Türkiye, 2021'de gayrisafi milli hasılasına oranla en çok insani yardım yapan ülke sıralamasında, zirvede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medyadan şarkıcıya sert tepki göstererek "Hadise'nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede "yardıma muhtaç" ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur." dedi ve şöyle devam etti:

Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur. Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir.