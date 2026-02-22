Hadise'de skandalına tepkiler çığ gibi! UNICEF ile "duyarlılık" adı altında Türkiye'nin itibarını hedef aldı
Şarkıcı Hadise'nin, çocuk istismarcısı Epstein listelerinde adı geçen UNICEF için çektiği yardım videosu tepkileri beraberinde getirdi. Videoda Türkiye'yi, Gazze Sudan ve Afrika gibi derin krizin yaşandığı yardıma muhtaç ülkelerle birlikte andı. İnsani yardımda zirvede olan Türkiye'yi yardıma muhtaç ülkelerle bir tuttan şarkıcının bu sözleri beraberinde "Gazze'de bebekler ölürken neredeydiniz?, "Bunun hesabı sorulmalı"gibi yorumları getirdi. Tepkiler sonrası şarkıcı paylaşımını sildi.
UNICEF'in "Çocuk Hakları Savunucusu" olan şarkıcı Hadise, Ramazan ayına özel hazırladığı sözde bağış videosu ile tepkilerin odağında.
Videoda, "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" ifadelerini kullanan Hadise'nin çağrısı sosyal medyada kısa sürede tepkileri beraberinde getirdi.
ŞARKICIDAN SKANDAL UNICEF VİDEOSU
Adı Epstein skandalında geçen UNICEF üzerinden Türkiye'nin itibarını hedef alan bu paylaşım tepki çekti. İngiltere merkezli "Development Initiatives" kuruluşu tarafından hazırlanan Küresel İnsani Yardım 2022 Raporu'na göre, Türkiye, 2021'de gayrisafi milli hasılasına oranla en çok insani yardım yapan ülke sıralamasında, zirvede yer aldı.
İNSANİ YARDIM DA ZİRVEDE OLAN TÜRKİYE'YE İTİBAR SUİKASTI
Raporlarla Türkiye'nin insani yardıma önemli rakamları ayırdığı ve yardımlar yaptığı ortaya konurken Epstein listesinde adı geçen UNICEF ile Türkiye'nin itibarını zedeleme amacı taşıyan sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medyadan şarkıcıya sert tepki göstererek "Hadise'nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede "yardıma muhtaç" ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur." dedi ve şöyle devam etti:
Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur. Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir.