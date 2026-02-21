Trabzon'da kirli algı operasyonu çöktü! Sorumluluk CHP'li belediyede hedefte büyükşehir var

Trabzon'da infiale yol açan sahipsiz hayvan saldırısının ardından düğmeyle basılan kirli algı operasyonu deşfre oldu. Sosyal medya üzerinden Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ahmet Metin Genç'e yönelik linç kampanyasının perdesi aralanırken, hukuki gerçekler de gün yüzüne çıktı. Belgelerle kanıtlanan gerçeklere göre sorumluluk CHP'li Ortahisar Belediyesi'ndeyken, hedef saptırılarak Büyükşehir Belediyesi zan altında bırakılmak istendi. Konuya ilişkin de Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Türkiye'nin birçok şehrinde giderek büyüyen sahipsiz sokak hayvanı sorunu, son aylarda art arda yaşanan saldırı ve yaralanma vakalarıyla yeniden gündeme geldi.

Son olarak Trabzon'da sokak köpeğinin saldırı girişiminden kaçarken yola atlayıp belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kız yaşam mücadelesi veriyor.

Trabzon'da yaşanan olay sonrası sosyal medyada Ahmet Metin Genç ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi hedef gösterildi. Ancak yürürlükteki mevzuat ve kurul kararları, sahipsiz hayvanların toplanması görevinin ilçe belediyelerine ait olduğunu açıkça ortaya koydu.

Ortahisar sınırları içerisindeki toplama sorumluluğu CHP'li Ortahisar Belediyesi'nde olduğu gözler önüne serildi.

Öte yandan Ortahisar Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Kaya her ortamda başıboş köpekleri toplamayacağını savunmuş, bugünkü problemin oluşmasına sebep olduğu bildirildi.

CHP'Lİ BAŞKANIN "TOPLAMAYACAĞIM" İNADI

Olayın vahameti artarken, Ortahisar Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Kaya'nın geçmişteki konuşması yeniden gündeme geldi. Kaya, başıboş köpekleri toplamayacağını savunarak, güvenlik zafiyetinin fitilini ateşledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bakımevi kapasitesinin 700 olduğunu ve 300 köpeklik boş yer bulunduğunu açıklarken, Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Kaya kapasitenin yetersiz olduğunu öne sürerek Büyükşehir'i hedef aldı.

BÜYÜKŞEHİR: "300 KÖPEKLİK BOŞ YER VAR"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sahipsiz hayvan bakımevinin kapasitesinin 700'e çıkarıldığı ve hâlihazırda yaklaşık 300 köpeklik boş alan bulunduğu belirtildi. Belediyenin mevcut fiziki şartlar ve yapılan düzenlemelerle kapasite artışını sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, ilçe belediyelerinin topladığı sahipsiz hayvanların bakımevine kabul edildiği ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütüldüğü vurgulandı.

YETKİ VE SORUMLULUK ORTAHİSAR'DA

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve İl Hayvanları Koruma Kurulu kararlarına göre, sahipsiz hayvanların toplanması görevi ilçe belediyelerine ait bulunuyor. Ortahisar sınırları içerisindeki toplama ve sahadan bakımevine sevk sorumluluğu da Ortahisar Belediyesi'nde.

Tartışmalar sürerken, mevcut rakamlar ve yasal çerçeve üzerinden değerlendirildiğinde sorunun Ortahisar'da büyüdüğü ve yetkinin ilçe belediyesinde olduğu gerçeği kamuoyunda yeniden gündeme geldi.



(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN 'SAHİPSİZ HAYVAN' AÇIKLAMASI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından sahipsiz hayvanlara ilişkin görev ve sorumluluklara dair açıklama yaptı.

Açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sahipsiz hayvanların toplanmasının ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olduğu, Büyükşehir Belediyesi'nin ise koordinasyon, teknik destek ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirdiği ifade edildi. Talep edilmesi halinde veteriner hekim ve anestezik destek sağlandığı kaydedildi.



Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şöyle: "Şehrimizde yaşanan ve kamuoyunda derin üzüntüye neden olan olay hepimizi sarsmıştır. Yaralanan kardeşimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evlatlarımızın güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Bu tür hadiselerin tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumlarla birlikte süreci kapsamlı şekilde değerlendirmekteyiz. Kamuoyunda dile getirilen sahipsiz hayvanlara ilişkin görev ve sorumluluk çerçevesinin açık biçimde ifade edilmesi gereği doğmuştur. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun 2025-1 ve 2025-2 sayılı kararları uyarınca; ilçe sınırları içerisindeki sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevine ulaştırılması görevi doğrudan ilçe belediyelerine aittir. Büyükşehir Belediyeleri ise bu süreçte koordinasyon, teknik destek ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmekte olup, ilçe belediyelerince talep edilmesi halinde tehlikeli veya saldırgan hayvanlanın alınmasında veteriner hekim ve anestezik destek sağlamaktadır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde; ilçe belediyeleri ve vatandaşlar tarafından getirilen sahipsiz köpeklerin tedavi, bakım, aşılama, kısırlaştırma, sahiplendirme ve kayıt işlemleri yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak; İlçe belediyeleriyle koordinasyon toplantıları gerçekleştirmekte, Veterinerlik ve teknik destek sağlamakta,

Riskli bölgelerde ortak çalışmalar yürütmekte, Gelen şikâyetleri ilgili ilçe belediyelerine iletmekteyiz. Kapasitesi 450 olan bakımevimiz yapılan düzenlemelerle 750'ye çıkarılmıştır. Hälihazırda 450 köpek barındınımakta olup yaklaşık 300 köpek daha kabul edilebilecek kapasite mevcuttur. Ayrıca Yomra İkisu mevkiinde 119 dekar büyüklüğünde doğal yaşarı alanı oluşturulmasına yönelik yer tahsisi tamamlanmış, projeler hazırlanmış olup kısa sürede inşa sürecine başlanacaktır. Diğer taraftan, sorunun daha hızlı ve etkin biçimde çözüme kavuşturulması amacıyla Valiliğimiz öncülüğünde birlik oluşturma çalışmaları başlatılmıştır. Belediyeler tarafından meclis kararları alınarak birliğin tüzüğü onaylanmış olup Resmi Gazete'de yayımlanması beklenmektedir. Yaşanan olayın ardından İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında durum değerlendirmesi yapılmış, risk analizleri yeniden gözden geçirilmiştir. Kamuoyunun hassasiyetini anlıyor, her görüşü dikkatle değerlendiriyoruz. Bu süreçte bilgi kirliliğine mahal verilmemesi ve resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bu mesele kurumlar arası bir polemik konusu değil, ortak sorumluluk alanıdır. İnsan güvenliği ile hayvan refahı arasında dengeyi gözeten, hukuki çerçevede ve kalıcı çözümler üreten bir yaklaşım esas alınmaktadır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak; şehrimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için sorumluluk alanımızdaki tüm görevleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz"