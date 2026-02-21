Telegram üzerinden şoke eden uyuşturucu pazarlığı!

Organize suç çetelerinin örgütlendiği, kişisel bilgilerin ve müstehcen görüntülerin yok pahasına satıldığı sosyal medya uygulaması Telegram, uyuşturucu ticaretinin de merkezi haline geldi. Sabah muhabirinin Telegram üzerinden irtibata geçtiği uyuşturucu satıcısının yazdıkları, durumun vahametini gözler önüne serdi.

Türkiye, ünlüler ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmalarını konuşurken çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Telegram, uyuşturucu ticaretinin merkezi haline geldi.

Zehir tacirleri, uygulama üzerinden kurdukları sistemle alıcılarla doğrudan temas sağlıyor.

"KRİPTOYLA ÖDEME" ŞARTI

Uyuşturucu satıcıları, ilk olarak gönderdikleri otomatik mesajda ürünlerinin üst düzey kalitede olduğunu belirtiyor. Mesajda,

"Eğer önceliğiniz düşük fiyat ise beklentiniz karşılanmayacaktır" ifadelerine yer veriliyor.

Gizlilik gerekçesiyle ilk olarak alıcının konumunu soran şahıslar, ardından uyuşturucu maddeleri sıralıyor ve hangi üründen ne miktarda talep edildiğini soruyor.

Satıcılar, alışverişin gizliliğini korumak amacıyla ödemenin kripto para ile yapılmasını istiyor. IBAN üzerinden ödeme tercih edilmesi halinde ise yüzde 20 oranında komisyon talep ediliyor.

"YÜKSEK MİKTAR İÇİN BEKLEYİN" MESAJI

Zehir taciri, yüksek miktarda kokain talep edilmesi üzerine elinde o kadar uyuşturucu bulunmadığını, beklenmesi halinde 1-2 ay sonra temin edebileceğini ifade etti.

Satıcı ayrıca, güven ortamının oluşması için önce az miktarda alım yapılmasını önerdi.

