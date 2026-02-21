CANLI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 'Çiftçilerle İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçilerle bir araya geldiği iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

Buradan vatanın dört bir yanında alın teriyle emek veren tüm çiftçi kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

Türkiye'nin istikbalini şekillendiren, toprağını işleyerek zor bir mesleği icra eden çiftçi kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum.

Ülkenin kalkınmasına desteğiniz çok büyük. Sizlerin emeğine ve mücadelesine bizzat şahidim.

Sadece geçen yıl doğrudan ve sektöre yönelik destek kredileri toplamı 706 milyar lirayı buldu.

2026 yılı için tarıma ayırdığımız kaynak ise 939 milyar lira seviyesine ulaştı.

Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sırada yer alıyor.

Tüm sıkıntılara ve iklim krizine rağmen ülkemizi tarımda oldukça güçlü bir konuma taşıdık.

Bakanlığımızın desteklediği ve ürettiğiniz ürünlere yönelik sahada denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gıdada sahtecilik yapanları ise cezalandırıyor, artık anlık olarak da ifşa ediyoruz.

Ramazan'da vatandaşımızın sofrasından ekmeğini çalanlara karşı mücadelemiz sürecek.

Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız.

2026 yılında 14,5 milyar lira tutarındaki kırsal kalkınma desteğini aile işletmelerimize ayırıyoruz.

Ayrıca küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla ilk etapta 150 bin küçükbaş üreticimize destek vereceğiz.

