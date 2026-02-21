Bakanlık denetiminde CHP’li belediyelere milyonluk ceza! Aynı ihlali 3 kez yapmış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin denetiminde İzmir’de iki belediyeye çevre cezası yağdı. Aynı ihlali 3 kez tekrarlayan Buca Belediyesi’ne ceza 3 kat artırılarak 7 milyon TL’yi aştı. Mera alanına atık döken Foça Belediyesi’ne de milyonluk yaptırım uygulandı. Toplam ceza 9,3 milyon TL’ye ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kullandığı şantiye sahasında usule aykırı şekilde atık depolandığı belirlendi.

Evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı tespit edilirken, ilgili yönetmeliklere aykırı depolama yapılması nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında Buca Belediyesi hakkında idari yaptırım uygulandı. Aynı ihlalin son üç yıl içinde üçüncü kez tekrarlanması üzerine ceza üç kat artırılarak 7 milyon 38 bin 954 TL'ye çıkarıldı.

Öte yandan Foça'da, belediyeye ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki boş araziye farklı türlerde atık döktüğü yönündeki ihbar üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan kontrolde söz konusu alanın mera vasfı taşıdığı, hafriyat, kağıt-karton, evsel çöp, bahçe atıkları ve inşaat yıkıntı malzemelerinin döküldüğü saptandı. Bu tespitler doğrultusunda Foça Belediye Başkanlığı'na 2 milyon 346 bin 309 TL idari para cezası verildi.