Zehir sarmalındaki ünlülerden şok itiraflar! İsmail Hacıoğlu kirli trafiği itiraf etti

Ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hacıoğlu ifadesinde, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum" dedi.

İstanbul merkezli yürütülen dev uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi kan donduran gerçekleri ortaya çıkardı. Uyuşturucu maddeyi sosyal medya üzerinden sipariş ettiğini ve posta kutusu aracılığıyla teslim aldığını itiraf eden Hacıoğlu, uyuşturucu kullanımına gerekçe olarak ise 'mesleki stresi' gösterdi. Aralarında çok sayıda ünlü ismin bulunduğu operasyonda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜNLÜLER DÜNYASINA ZEHİR DARBESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma kapsamında, 'uyuşturucu madde satın almak', 'fuhşa teşvik' ve 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla düğmeye basıldı. Operasyon neticesinde; Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu gibi magazin dünyasının yakından tanıdığı 21 isim gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntıları ise oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun ifadeleriyle gün yüzüne çıktı.

POSTA KUTUSUNDA GİZLİ SEVKİYAT

Savcılıkta uyuşturucu madde ile nasıl tanıştığını ve maddeyi nasıl temin ettiğini anlatan İsmail Hacıoğlu, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum" ifadelerini kullandı. Tanınmış bir sima olduğu için satıcılarla yüz yüze gelmediğini belirten Hacıoğlu, "Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım" sözleriyle kirli trafiği deşifre etti.

"MESLEKİ STRES" BAHANESİNE SIĞINDI

Uyuşturucu madde kullanma nedenini oyunculuk mesleğine bağlayan Hacıoğlu, "Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım" diyerek kendisini savundu. Ayvalık'taki dizi projesi nedeniyle evinde bir miktar uyuşturucu bulunduğunu kabul eden oyuncu, "Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim" açıklamasında bulundu.

SAVCILIK İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST

Geniş yankı uyandıran operasyon kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden İsmail Hacıoğlu, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.