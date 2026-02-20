Futbolda bahis ve şike soruşturması: 32 şüpheli daha gözaltında

Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyonun geniş bir coğrafyaya yayıldığını belirten A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli bir şekilde yapmış olduğu bahis soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon bu sabah saatlerinde yapıldı. Operasyon sadece İstanbul'da değil; Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Sabahın erken saatlerinde başlayan baskınlarda gözaltı sayısının hızla değiştiğini aktaran Mustafa Kadir Mercan, "Gözaltı sayısı şu an itibarıyla 32'a yükselmiş durumda. Sabah saatlerinde bu sayı 31'di, operasyonun ilerleyen dakikalarında sayının daha da artabileceği değerlendiriliyor. Yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor" sözleriyle son durumu paylaştı.