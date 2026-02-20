CANLI YAYIN

Futbolda bahis ve şike soruşturması: 32 şüpheli daha gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımlarının maçlarına rakip lehine, gol ve oyuncu odaklı şüpheli bahisler oynadığını tespit etti. İstanbul’un yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 32 kişi gözaltına alındı. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan operasyonun detaylarını aktarırken kirli çarkın nasıl döndüğünü paylaştı.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

KULÜP YÖNETİCİLERİ KENDİ TAKIMLARINA BAHİS OYNADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.

FUTBOLDA BAHİS VE ŞİKE DEPREMİ

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyonun geniş bir coğrafyaya yayıldığını belirten A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli bir şekilde yapmış olduğu bahis soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon bu sabah saatlerinde yapıldı. Operasyon sadece İstanbul'da değil; Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Sabahın erken saatlerinde başlayan baskınlarda gözaltı sayısının hızla değiştiğini aktaran Mustafa Kadir Mercan, "Gözaltı sayısı şu an itibarıyla 32'a yükselmiş durumda. Sabah saatlerinde bu sayı 31'di, operasyonun ilerleyen dakikalarında sayının daha da artabileceği değerlendiriliyor. Yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor" sözleriyle son durumu paylaştı.

KİRLİ ÇARK NASIL İŞLİYORDU?

Soruşturmanın odağındaki şok edici iddiaları dile getiren Mercan, "Bazı kulüp başkanlarının ve yöneticilerin, kendi takımlarının rakip olduğu maçlarda rakip takım lehine bahisler yaptığı ifade ediliyor. Örneğin, karşı takımın maçta kaç gol atacağına dair hem yasal hem de yasal olmayan siteler üzerinden bahisler yapıldığı tespit edilmiş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kirli trafiği belirleyerek harekete geçti" diyerek şike iddiasının detaylarını anlattı.

ADLİ SÜREÇ PAZARTESİYE KADAR SÜREBİLİR

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceğini belirten Mustafa Kadir Mercan, "Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri başlayacak. Şüphelilerin avukatlarıyla görüşmek için 24 saatlik bir süreleri var. Savcılık huzurunda verecekleri ifadelerin ardından pazartesi sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz. Sürecin sonunda şüphelilerin adli kontrol şartıyla mı serbest bırakılacağı yoksa tutuklama talebiyle mi mahkemeye sevk edileceği netleşecek" ifadeleriyle süreci aktardı.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BAHİS OPERASYONU HANGİ İLLERDE YAPILDI?

Operasyon; İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

OPERASYONDA KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

İlk etapta 31 kişi gözaltına alınırken, sayı ilerleyen saatlerde 32'ye yükseldi. Operasyon kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

SORUŞTURMAYI HANGİ KURUM YÜRÜTÜYOR?

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

KULÜP YÖNETİCİLERİ NEYLE SUÇLANIYOR?

Bazı kulüp başkanları ve yöneticilerinin, kendi takımlarının maçlarına ilişkin rakip lehine, gol sayısı ve oyuncu performansı gibi seçenekler üzerinden bahis oynadığı iddia ediliyor.

BAHİSLER YASAL SİTELER ÜZERİNDEN Mİ OYNANDI?

İddialara göre hem yasal bahis siteleri hem de yasa dışı platformlar üzerinden bahis oynandığı tespit edildi.

