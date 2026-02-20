CHP’li il genel meclisi üyesine taciz davasında hapis cezası! Parti yönetimine sessizlik tepkisi

Semin Aydın, Giresun’un Görele ilçesinde evli ve üç çocuk annesi H.D.’ye yönelik “sarkıntılık ve cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın kamuoyuna yansımasının ardından Aydın, partisinden istifa ettiğini; İl Genel Meclisi üyeliğini ise bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. CHP ise taciz skandalına kulak tıkadı ve parti yönetimi sessiz kaldı.

CHP Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Semin Aydın, Görele ilçesinde evli ve üç çocuk annesi H.D.'ye yönelik "sarkıntılık ve cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın kamuoyuna yansımasıyla birlikte Aydın, CHP'den istifa ettiğini ancak İl Genel Meclisi üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

PARTİ YÖNETİMİ SESSİZ KALDI

Süreçte eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin Aydın'a destek verdiği iddiaları ve partinin ihraç sürecini işletmemesi tepki topladı. Tartışmalar sürerken CHP Parti Meclisi üyeleri Fırat İmat ve Hüseyin Gürel görevlerinden istifa etti.

Özellikle çocuk ve kadın hakları konusundaki çıkışlarıyla bilinen CHP Giresun Milletvekili Elvan Gezmiş'in, mağdur kadının kendi partilisi tarafından tacize uğramasına karşı sessiz kalması ve belediye başkanına destek vermesi kamuoyunda eleştiri konusu oldu. Parti yönetiminden konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖNE ÇIKANLAR

1 yıl 8 ay hapis cezası

Partiden istifa; meclis üyeliği bağımsız devam

Parti yönetiminden resmi açıklama yapılmadı

İhraç sürecinin işletilmediği iddiaları tartışma konusu

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Semin Aydın hangi cezayı aldı?

1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Partisinden ihraç edildi mi?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre ihraç süreci işletilmedi; Aydın istifa ettiğini açıkladı.

Görevine devam edecek mi?

İl Genel Meclisi üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu.

Parti yönetimi açıklama yaptı mı?

Haberin yayımlandığı saat itibarıyla resmi bir açıklama yapılmadı.