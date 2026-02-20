CANLI YAYIN

5 ilin valisi değişti! Karar Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Afyonkarahisar Valiliğine, Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliğine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliğine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliğine, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay, atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ NACİ AKTAŞ KİMDİR?

1977 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araklı'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası alanında 2007'de tamamladı. Doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında 2022 yılında tamamlayarak, Yönetim ve Organizasyon alanında Doktor unvanını aldı.

2000 yılında başladığı kamu hizmetine 2004 yılına kadar Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı/Müfettiş olarak devam etti. 2004 yılında 91. Dönem Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap ederek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Ağaçören Kaymakamlığı, Karaçoban Kaymakamlığı, Erzurum Vali Yardımcılığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, Müsteşarlık ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Seferihisar Kaymakamlığı ve Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 18 Eylül 2024 tarih ve 2024/321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uşak Valiliği görevine atandı. 27.09.2024 tarihinde ilimizdeki görevine başlamış olup, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

HAKKARİ VALİSİ İBRAHİM TAŞYAPAN KİMDİR?

28 Haziran 1964 tarihinde Kayseri Yeşilhisar ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Yeşilhisar Mithat Paşa İlkokulunda, ortaokul ve lise eğitimini 1974-1981 yıllarında Yeşilhisar İmam Hatip Lisesinde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.

1987-1990 yılları arasında Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığında Müfettiş Yardımcılığı ve Müfettiş olarak görev yaptı. 1990 yılında Niğde Valiliği Kaymakam Adayı olarak atandı. Üç yıllık staj döneminde, Çorum-Ortaköy, İzmir-Kiraz ve Denizli-Güney ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992-1993 yıllarında bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere İngiltere-Oxford'da 8 ay süreyle dil eğitimi ve mesleki konularda kurs ve seminerlere katıldı.

1994-1996 yıllarında Amasya-Göynücek ilçesinde, 1996-1998 yıllarında Artvin-Şavşat ilçesinde, 2004-2008 yıllarında Konya-Karapınar ilçesinde Kaymakamlık, 1998-2001 yılları arasında Bayburt ve 2001-2004 yılları arasında Rize Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2008 yılında atandığı İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı yaptı ve 2012 yılında Personel Genel Müdürü oldu.
9 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2013/4699 sayılı Kararı ile Bingöl Valisi olarak atandı.

19 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Van Valisi olarak atandı. Bu görevi sırasında yedi ayı aşkın süreyle Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüttü. 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Merkez Valisi olarak görev yapmakta iken 11 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak atanan Vali İbrahim Taşyapan evli ve üç çocuk babası.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL KİMDİR?

Serdar KARTAL 1983 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında İngiltere University of Leicester'da eğitim gördü. 2016 yılında Japonya'da JAİKA'nın finanse ettiği Genç Liderler Eğitimine katıldı. 2017 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih bölümden Atatürk Dönemi Türkiye - İran ilişkileri teziyle yüksek lisans derecesi aldı. PA Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde Uluslararası Güvenlik alanında yüksek lisans çalışması yapan Serdar KARTAL, halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

2004 yılında intisab ettiği Mülki İdare Amirliği mesleğinde sırasıyla İzmir Beydağ, Kahramanmaraş Nurhak, Amasya Gümüşhacıköy, Kahramanmaraş Türkoğlu ve Diyarbakır Yenişehir İlçelerinde Kaymakamlık yapmıştır. Diyarbakır Yenişehir İlçesinde Kaymakamlık yaptığı dönemde aynı zamanda Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. 2019 yılında Mülkiye Müfettişi olarak atanan Serdar KARTAL, 09/06/2020 tarih ve 2020/724 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına getirilmiştir.

Türk İdare Dergisinde yayın kurulu üyesi olan Serdar KARTAL, 2019 yılında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığı Diyarbakır Yenişehir İlçesinde gerçekleştirdiği projelerle "Yılın İdarecisi Ödülü" ne layık görülmüştür. İyi derecede İngilizce bilen Serdar KARTAL evli ve 3 çocuk babasıdır.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ KİMDİR?

1968 yılında Edirne'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Edirne'de tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken aynı yıl Bursa Kaymakam adayı olarak atandı. 1996-2008 yılları arasında sırasıyla; Demirköy Kaymakam Vekili, Hisarcık-Azdavay-Çağlayancerit Kaymakamı, Ardahan Vali Yardımcısı ve İncesu Kaymakamı olarak görev yaptı. 2007-2008 yıllarında Bakanlıkça gönderildiği İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi "Avrupa Çalışmaları" bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

2008-2010 yılları arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü, 2010-2014 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı görevlerinde bulundu. 2014-2015 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Danışmanı olarak çalıştı.

19.02.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı. Sırasıyla; 04.03.2015-05.11.2018 tarihleri arasında Bolu Valisi, 05.11.2018-17.05.2022 tarihleri arasında Malatya Valisi, 11.05.2022-19.09.2024 tarihleri arasında Isparta Valisi olarak görev yapan Vali Aydın Baruş, 18.09.2024 tarihli 321 nolu Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Gümüşhane Valisi olarak atanmış olup 25.09.2024 tarihinde ilimizdeki görevine başlamıştır. İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

