5 ilin valisi değişti! Karar Resmi Gazete'de

1977 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araklı'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası alanında 2007'de tamamladı. Doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında 2022 yılında tamamlayarak, Yönetim ve Organizasyon alanında Doktor unvanını aldı. 2000 yılında başladığı kamu hizmetine 2004 yılına kadar Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı/Müfettiş olarak devam etti. 2004 yılında 91. Dönem Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap ederek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Ağaçören Kaymakamlığı, Karaçoban Kaymakamlığı, Erzurum Vali Yardımcılığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, Müsteşarlık ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Seferihisar Kaymakamlığı ve Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 18 Eylül 2024 tarih ve 2024/321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uşak Valiliği görevine atandı. 27.09.2024 tarihinde ilimizdeki görevine başlamış olup, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

HAKKARİ VALİSİ İBRAHİM TAŞYAPAN KİMDİR?

28 Haziran 1964 tarihinde Kayseri Yeşilhisar ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Yeşilhisar Mithat Paşa İlkokulunda, ortaokul ve lise eğitimini 1974-1981 yıllarında Yeşilhisar İmam Hatip Lisesinde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.



1987-1990 yılları arasında Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığında Müfettiş Yardımcılığı ve Müfettiş olarak görev yaptı. 1990 yılında Niğde Valiliği Kaymakam Adayı olarak atandı. Üç yıllık staj döneminde, Çorum-Ortaköy, İzmir-Kiraz ve Denizli-Güney ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992-1993 yıllarında bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere İngiltere-Oxford'da 8 ay süreyle dil eğitimi ve mesleki konularda kurs ve seminerlere katıldı.

1994-1996 yıllarında Amasya-Göynücek ilçesinde, 1996-1998 yıllarında Artvin-Şavşat ilçesinde, 2004-2008 yıllarında Konya-Karapınar ilçesinde Kaymakamlık, 1998-2001 yılları arasında Bayburt ve 2001-2004 yılları arasında Rize Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2008 yılında atandığı İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı yaptı ve 2012 yılında Personel Genel Müdürü oldu.

9 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2013/4699 sayılı Kararı ile Bingöl Valisi olarak atandı.

19 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Van Valisi olarak atandı. Bu görevi sırasında yedi ayı aşkın süreyle Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüttü. 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Merkez Valisi olarak görev yapmakta iken 11 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak atanan Vali İbrahim Taşyapan evli ve üç çocuk babası.