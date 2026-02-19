Üst düzey atamalara düzenleme! Karar Resmi Gazete'de

Üst düzey kamu kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin düzenlemeleri de içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 19 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üst düzey kamu kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin düzenlemeler içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 19 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üst kademe kamu yöneticilerinin atanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde önemli değişikliklere gidildi. Kararnamenin adı, kapsamı ve bazı maddeleri yeniden düzenlenirken, atama yetkileri ve uygulama esaslarında dikkat çeken güncellemeler yapıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kamu iktisadi teşebbüsleri ile ekli cetvellerde kadro, pozisyon ve görevlerine yer verilenler hariç olmak üzere kamu işletmelerinin bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamı dışında olduğu açıkça hükme bağlandı. Böylece hangi kurum ve kadroların kararnameye tabi olduğu netleştirilmiş oldu.

Kararnamede yapılan değişikliğe göre:

Ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacak.

Bu cetvellerde yer almayan kadro ve pozisyonlara ise ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar, bu yetkilerini alt kademe yöneticilere devredebilecek.

Ayrıca (II) sayılı cetvelde yer alan kadro ve görevler bakımından, atama usulü ve yetkili makam bu maddeyle belirlendiği için kararnamenin diğer hükümleri uygulanmayacak.

Kararnamenin 3'üncü maddesinin ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırıldı. Böylece üst kademe yöneticilere ilişkin bazı düzenlemelerde sadeleştirmeye gidildi.

GEÇİŞ SÜRECİ NASIL OLACAK?

Kararnameye eklenen geçici maddeyle birlikte, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte (III) sayılı cetvel kapsamındaki kadro ve görevlerde bulunanların, görev süreleri bakımından atandıkları tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine tabi olmaya devam edecekleri hüküm altına alındı.

Yapılan değişikliklerle birlikte üst kademe kamu atamalarında yetki dağılımı ve uygulama esasları daha açık bir çerçeveye kavuşturulurken, yeni dönemde atama süreçlerinin nasıl şekilleneceği yakından takip edilecek.