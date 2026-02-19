Ticaret Bakanlığı’ndan 48 bin firmaya denetim! 506 milyon TL idari para cezası

Ticaret Bakanlığı, 2026’nın ilk 45 gününde 48 bin 122 firmayı ve 5 milyon 683 bin 898 ürünü denetledi. Bu kapsamda mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam yaklaşık 506 milyon TL idari para cezası kesildi.

