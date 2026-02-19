Suç örgütüne bilgi sızdıranlara operasyon: 9'u polis 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi (AA)

İşte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamanın detayları:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda casperlar olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 09.01.2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde;



Örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç / aranma araç / yakalama kaydı gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği anlaşılmakla;