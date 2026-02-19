İtibar suikastına yargıdan geçit yok: Serhat Albayrak hakaret davasını kazandı

Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu Turkuvaz Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ı hedef alan asılsız iddialar yargıdan döndü. Sosyal medya üzerinden başlatılan karalama kampanyasına karşı hukuk mücadelesi başlatan Albayrak, davanın kazanan tarafı oldu.

Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak hakkında 19 Şubat 2023 tarihinde, "@SPEnesAydin" kullanıcı adlı hesap üzerinden itibar zedelemeye yönelik paylaşım yapıldı.

Yargı dosyasına giren tespitlere göre davalı Enes Aydın, söz konusu paylaşımında Albayrak'a yönelik olarak ağır itham ve hakaret içeren ifadeler kullandı.

ALBAYRAK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bu bilinçli dezenformasyon ve itibar zedeleyici eylemin ardından Albayrak'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu ve eş zamanlı olarak manevi tazminat davası açıldı.

MAHKEMEDEN İFTİRAYA TAZMİNAT CEZASI

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, söz konusu asılsız ifadelerin Serhat Albayrak'ın kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıdığını belirterek, davalı Enes Aydın'ı haksız fiil tarihi olan 22 Şubat 2023'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 20.000 TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.