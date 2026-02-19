İstanbul'da ilk iftar öncesi trafik kilit! Yoğunluk yüzde 85’e ulaştı

Ramazan ayının ilk gününde İstanbul’da trafik adeta felç oldu. Haftanın dördüncü iş gününde mesai bitiminin iftar saatiyle birleşmesi sonucu megakentte araç yoğunluğu yüzde 85 seviyelerine kadar tırmandı. İstanbullular, Ramazan’ın ilk iftar sofrasına yetişebilmek için yollarda zamanla yarışırken, ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.

İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte her iki yakada da ulaşım durma noktasına geldi. Özellikle boğaz geçişlerinde büyük bir yoğunluk yaşanırken saha gözlemleri, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde her iki yönde de yoğunluk gözleniyor" durumunu ortaya koydu. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde, Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki her iki istikamette de sürücülerin güçlükle ilerlediği kaydedildi.

AVRUPA YAKASI'NDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Avrupa Yakası'nın en işlek noktalarında trafik haritası adeta kırmızıya boyandı. Kara yolunun en kritik noktaları olan Mecidiyeköy, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ ve Yenibosna hattında araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. Bakırköy, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece mevkilerinde de benzer bir tablo hakim olurken; TEM Otoyolu üzerinde Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar her iki yönde yoğun bir akış izlendi. Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne kadar olan kesimde de araçların güçlükle yol alabildiği görüldü. Ayrıca, Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar olan hatta da trafik yoğunluğu dikkat çekti.

ANADOLU YAKASI VE TOPLU TAŞIMADA RAMAZAN MESAİSİ

Yoğunluktan Anadolu Yakası da nasibini aldı. D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik çift yönlü olarak etkisini hissettirirken, TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı'ndan başlayan yoğunluğun Çamlıca Gişeleri'ne kadar uzandığı bildirildi. Şile Otoyolu'nda ise Çekmeköy-Ümraniye aksında araçların oldukça ağır seyrettiği gözlemlendi. Sadece özel araçlar değil, toplu taşıma noktaları da iftar telaşından etkilendi. Aktarmaların yapıldığı kilit duraklara dair raporlar, Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında ciddi bir yolcu yoğunluğu yaşandığı bilgisi aktarıldı.

TRAFİKTE SON DURUM

Megakentteki ulaşım ağının son durumunu dijital veriler de teyit etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı. İstanbullular Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı gibi merkezi noktalarda da iftar öncesi trafiğe takılmış durumda. Yetkililer ve trafik uzmanları, sürücülerin sabırlı olması ve kurallara uyması noktasında uyarılarda bulunuyor.